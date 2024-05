Chuvas no RS: diversas iniciativas atuam no resgate de animais; veja

Em Porto Alegre, barcos foram utilizados para transportar pessoas e animais que residem na região das ilhas Crédito: Governo do Rio Grande do Sul

Em meio à tragédia provocada pelas fortes chuvas no Rio Grande do Sul (RS), diversas iniciativas têm atuado para o resgate de animais das enchentes. A ajuda parte desde moradores até brigadas militares, bombeiros e ONGs de todo o Brasil e são voltadas a animais de pequeno a grande porte. Os registros circulam nas redes sociais. As fortes chuvas atingem o Rio Grande do Sul desde a última segunda-feira, 29 de abril, se agravando a partir do dia 3 de maio, com o aumento do lago Guaíba, que chegou ao dobro da cota de inundação. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O cenário deixou um rastro de devastação. Segundo a Defesa Civil gaúcha, estima-se que 66 pessoas morreram. Outros seis óbitos ainda estão em investigação e 155 pessoas ficaram feridas. Há ainda 101 pessoas desaparecidas.

As chuvas também obrigaram 95,7 mil pessoas a abandonarem suas casas, entre 80,5 mil desalojados e 15,1 mil desabrigados. Ao todo, as chuvas já afetaram 707,1 mil pessoas no estado. Dos 497 municípios gaúchos, 332 foram afetados pelas fortes chuvas, o que representa 66% das cidades do RS.

Os relatos da tragédia circulam pelas redes sociais, por meio de vídeos e imagens que registram resgates de pessoas de todas as idades, além de animais. Brigada do Rio Grande do Sul e bombeiros Santa Catarina ajudam nos resgates A Brigada Militar do Rio Grande do Sul tem atuado nos resgates de pessoas e animais. Desde a quarta-feira, 1º, são divulgados vídeos de salvamentos em diversos municípios, em meio às enchentes. Dentre as cidades, foram resgatados animais em um canil em Montenegro e de um casal, abraçado com um cachorro, em cima de um monte de resíduos, em Bom Retiro do Sul. Confira as imagens.

Imagens do resgate de um casal e um cachorro em, em cima de um monte de resíduos em um veículo em Bom Retiro do Sul, no Rio Grande do Sul. A mulher tem deficiência para locomoção e foi encontrada com hipotermia. Ação aconteceu por volta das 10h desta sexta-feira (3/5). pic.twitter.com/uYF9ttuVmm — Brigada Militar-RS (@brigadamilitar_) May 3, 2024 Até sexta-feira, cerca de 50 animais estavam nos espaços provisórios destinados a receber desabrigados, segundo a Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc). Destes, 47 se encontravam no ginásio da Brigada Militar. Segundo o Governo do Rio Grande do Sul, as forças de segurança gaúchas, como a Polícia Civil também atuam nos resgates de pessoas e animais nas cidades atingidas. Em Porto Alegre e em Canoas, vídeos mostram barcos utilizados para transportar pessoas e animais. Ações estariam ocorrendo em todo o estado.

Além disso, o Corpo de Bombeiros de Santa Catarina está auxiliando no resgate de bichos. Um balanço divulgado na sexta-feira indica que as equipes já retiraram 84 animais em situação de risco.

ONGs resgatam quase 400 animais; saiba como ajudar Organizações não Governamentais (ONG) também estão atuando no caso. De Campo Bom, no Rio Grande do Sul, a ONG Campo Bom pra Cachorro resgatou com o auxílio de voluntários mais de 80 cachorros em situação de vulnerabilidade em meio às enchentes e inundações que atingem o estado desde o começo da semana. Saiba mais aqui.