Cavalo é resgatado por bombeiros militares em canal no bairro Passaré

Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) resgata cavalo preso a canal, no bairro Passaré, nesta terça-feira, 9 Crédito: Assessoria de Comunicação do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE)

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) resgatou um cavalo no bairro Passaré, na manhã dessa terça-feira, 9. O animal estava preso a um canal que atravessa o Conjunto Habitacional Babilônia II. A Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), recebeu um chamado de urgência para o resgate do animal, vindo de um morador do conjunto habitacional. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A informação seria de que o cavalo estaria preso em um canal desde o dia anterior e já não conseguia ficar mais de pé.

Uma equipe do CBMCE se deslocou até o local para realizar o resgate do animal. Além de contar com a ajuda das pessoas que estavam nas proximidades, os bombeiros utilizaram técnicas específicas de ancoragem e içamento. Após ser resgatado, o cavalo recebeu os devidos cuidados e não sofreu nenhuma lesão.