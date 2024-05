Resgate Caramelo: Giovanna Ewbank quer adotar cavalo

Atriz e apresentadora Giovanna Ewbank se emocionou com o resgate do cavalo Caramelo e revela que quer adotar o animal

Após ser resgatado e emocionar o País, o cavalo Caramelo pode estar perto de ter um novo lar . Tendo passado quatro dias ilhado em cima de um telhado devido às enchentes que atingem o estado do Rio Grande do Sul, o animal foi resgatado pela equipe do corpo de bombeiros na tarde de quinta-feira, 9.

“O Brasil parou para te ver e lutar por você porque você tem representado um povo que luta e que resiste. Um povo que não perde as esperanças, que se reergue, mesmo parecendo não ter como se reerguer. Um povo onde a humanidade e a generosidade é mais forte do que um país dividido”, escreveu Giovanna Ewbank.

Giovanna Ewbank revela querer adotar cavalo Caramelo após resgate

Compartilhando imagens do resgate do cavalo em seu perfil no Instagram, a atriz e apresentadora afirmou que Caramelo significa “a união, o povo e os animais dessa tragédia no Rio Grande do Sul. Significa esperança”.

Leia também: Gisele Bündchen pede ajuda internacional ao RS em vídeo