Aposentada cai em golpe que fingiu ser Schwarzenegger e perde R$ 238 mil

A mulher e o marido chegaram a vender a casa e um carro, além de fazer empréstimos, com promessa de reembolso do falso ator. Golpe aconteceu ao longo de dois anos

Uma aposentada de 74 anos perdeu mais de R$ 238 mil ao fazer transferências para um golpista que dizia ser o ator Arnold Schwarzenegger. O caso teve início em 2020, mas os detalhes foram revelados apenas agora.

A idosa, de Caraguatatuba, no Litoral Norte de São Paulo, foi procurada por um perfil nas redes sociais que se passava pelo astro americano protagonista de clássicas franquias, como "O Exterminador do Futuro". Durante a conversa, o golpista disse que precisava de dinheiro e pediu ajuda.

Ela e o marido chegaram a vender a casa, um carro e a fazer empréstimos, com promessa de reembolso do falso artista. Agora, os dois tentam conseguir uma indenização na Justiça, segundo informações do O Globo.