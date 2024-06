Influenciadora e humorista são presos, em Fortaleza, suspeitos de desviar dinheiro de doações ao RS

O casal, de acordo com a Polícia Civil do RS, criou cerca de 235 chaves pix distintas para executar a fraude Crédito: Divulgação/Polícia Civil do Rio Grande do Sul

A influenciadora Regina Belo e o humorista Aldanísio Paiva foram presos na manhã dessa quinta-feira, 13, em Fortaleza, suspeitos de desviar o dinheiro de doações às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul (RS). O casal, de acordo com a Polícia Civil do RS, criou cerca de 235 chaves pix distintas para executar a fraude. O golpe consistia na criação de chaves pix similares às utilizadas em campanhas de arrecadação para o resgate de animais, criadas por duas influenciadoras gaúchas. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Os suspeitos alteravam apenas um dígito das chaves verdadeiras. O objetivo era se aproveitar do erro de possíveis contribuintes.