Cliente tenta aplicar golpe em pizzaria e recebe pizza de papelão

O dono de uma pizzaria localizada no estado de Tocantins viralizou após resolver dar o "troco" em um cliente que tentou aplicar um golpe em seu estabelecimento. Ao perceber que recebeu um comprovante falso, o empresário enviou uma pizza de papelão ao golpista.

Caso aconteceu no último, dia 17 de janeiro. Na ocasião, o cliente fez o pedido e pediu a chave do Pix do proprietário, afirmando que ia pagar por meio do sistema instantâneo. As informações são do g1 Tocantins.

No entanto, ele mandou apenas um centavo para pegar os dados da conta, alterou o valor, modificou o nome e mandou um comprovante falso, como se tivesse feito o pagamento de forma integral.