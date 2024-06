Operação Escudo Virtual: como agia grupo que aplicou golpes virtuais em 10 vítimas no Ceará

O líder de um grupo criminoso que operava por meio de golpes virtuais foi preso nesta quarta-feira, 26, em Fortaleza. Outros dois participantes da organização foram capturados em São Paulo e no Mato Grosso. O grupo é suspeito de fazer dez vítimas nas cidades de Jucás e Cariús, no interior do Ceará, por meio de perfis falsos para venda de veículos.

Conforme o titular da Delegacia Municipal de Jucás, Solano Feitosa, os suspeitos se apresentavam como vendedores de lojas renomadas de automóveis e motocicletas. Eles ofereciam os veículos por meio das redes sociais a preços abaixo da média do mercado.