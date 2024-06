Acidentes em rodovias de SC deixam 4 mortos em menos de meia hora

Em São João do Oeste, em Santa Catarina, duas mortes foram registradas na manhã deste domingo, 16 Crédito: Polícia Militar Rodoviária-SC/Divulgação

Três acidentes ocorridos nas rodovias estaduais de Santa Catarina deixaram quatro pessoas mortas neste sábado, 15. O intervalo entre a primeira e a terceira ocorrência foi de apenas 25 minutos. As informações são do portal NSC Total. Às 17h20min, um carro e uma moto colidiram de frente no Km 22,5 da SC-414, no município Luiz Alves, sendo que a moto teria invadido a contramão e colidido de frente com o carro. No trecho, não tem acostamento e é de pista simples. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O motociclista, um homem de 59 anos, morreu no local. No carro estavam um homem de 31 anos e uma mulher de 30, que não se feriram.