ES: Casal morre atropelado após parar em acostamento para trocar pneu de carro

Duas pessoas, identificadas como Maicon Ataliba, de 26 anos, e Ingrid Moreira, de 19, morreram atropeladas por uma caminhonete. O casal estava parado no acostamento da rodovia ES-010, no Espírito Santo, trocando o pneu furado do carro.

O motorista responsável pelo acidente surgiu em alta velocidade, colidindo violentamente contra o veículo no acostamento, conforme as apurações da imprensa local.

Havia uma terceira pessoa no carro de Maicon e Ingrid, que foi socorrida a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Marataízes e está fora de perigo.