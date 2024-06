Acidente marca primeira viagem pelo México da presidente eleita Sheinbaum

A primeira viagem nacional da presidente eleita do México, Claudia Sheinbaum, foi marcada na sexta-feira pela colisão de um dos carros de sua delegação que causou a morte de uma mulher que viajava em outro veículo, informou seu gabinete.

O acidente ocorreu no estado mineiro de Coahuila (norte), onde a primeira mulher eleita presidente do México encontrou o presidente de esquerda em final de mandato e seu padrinho político, Andrés Manuel López Obrador.

Sheinbaum, que tomará posse no dia 1º de outubro, chegou poucos minutos depois do combinado ao encontro com o presidente porque "parou para se informar sobre o estado das pessoas" envolvidas no acidente "que já estavam sendo atendidas pelas equipes de emergência municipais e estaduais", explicou sua assessoria de imprensa.