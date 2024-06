Mulher morre em acidente envolvendo comitiva da presidente eleita do México

Uma mulher morreu nesta sexta-feira (14) após um veículo de segurança da equipe da presidente eleita do México, a esquerdista Claudia Sheinbaum, colidir com outro automóvel no estado de Coahuila, no norte do país, informou o gabinete presidencial em um comunicado.

A vítima fatal é uma mulher idosa que viajava no veículo contra o qual a comitiva oficial colidiu, segundo fontes locais. O acidente também deixou vários feridos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Atrás dos veículos acidentados viajava Sheinbaum, que parou momentaneamente sua caminhonete para descer e "verificar o estado das pessoas, que já estavam sendo atendidas por equipes de emergência", indicou o comunicado.