Casal viraliza após construir casa de isopor em Santa Catarina

Paredes de isopor têm malhas de aço dos dois lados, revestidas com concreto e mais uma camada de reboco Crédito: Reprodução/Instagram @deiselinharesarte

Até este domingo, 31, a publicação contava com mais de 250 mil visualizações. "Já tinha pesquisado muitas opções e, quando digo muitas, são muitas mesmo. Tijolo ecológico, bloco, alvenaria, madeira, tijolo plástico, contêiner e por aí vai. Mas quando conhecemos a opção do isopor, o EPS, soubemos na hora que era isso e a decisão foi bem rápida", explicou o casal no vídeo.

Os dois contaram que tinham que entregar a casa onde moravam e acabaram se mudando para o novo imóvel mesmo antes das portas serem instaladas. "Precisávamos entregar a casa que tínhamos alugado, mas depois paramos a obra para aproveitar o primeiro verão na Praia do Rosa, e foi a melhor escolha. Agora vamos retomar os acabamentos finais", disse Deise.