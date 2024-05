Djidja Cardoso: de morte suspeita a mãe e irmãos presos, o que sabemos sobre o caso

Djidja Cardoso, 32 anos, foi encontrada morta em casa pela família após suspeita de overdose. Djidja Cardoso ficou famosa por sua atuação com a banda do Boi Garantido , popular no festival de Parintins . Ela também conquistou mais de 80 mil seguidores no Instagram.

Marlisson Vasconcelos Dantas, que era maquiador e funcionário de Djidja, segue foragido e deverá se entregar ainda hoje, após negociações com a advogada. Em seu perfil no Instagram, o rapaz informou que a amiga estava há três dias sem usar drogas e que os familiares estavam buscando alguém para culpar pela morte dela.

Informações indicam que a família de Djidja era usuária de ketamina (droga também conhecida como cetamina ou quetamina) e fazia parte de uma seita religiosa denominada Pai, Mãe, Vida. Além da mãe e do irmão, funcionários do salão de beleza do qual Djidja Cardoso era sócia também eram integrantes da seita e foram presos.

Morre Djidja Cardoso: quem é e qual sua associação com o Boi Garantido?



Djidja começou a ganhar popularidade logo após sua primeira aparição no festival de Parintins em 2015, quando deu vida à personagem Sinhazinha, um dos personagens folclóricos principais do auto do boi no Festival Folclórico de Parintins. Ela é a filha do dono da fazenda e personagem de destaque que representa a vida no campo.

No perfil do Instagram, o Boi Garantido homenageou Djidja e lamentou sua partida. "A rosa mais linda e perfumada do curral partiu. A Cidade Garantido está em silêncio. A Baixa do São José se entristeceu. As cores hoje já não brilham tanto... A galera vermelha e branca chora. O Boi Garantido chora com sua repentina partida. Nossa sinhazinha, a dona do nosso coração, atravessou o rio. Agora é hora de descansar, hora daquele adeus", despediu-se.

BBB 24: Paredão com Isabelle emociona multidão em Parintins; CONFIRA

Djidja foi sinhazinha do Boi Garantido por cinco anos, e logo após sua saída da função, em 2021, ela foi convidada para participar do reality show A Bordo, da TV A Crítica. O programa é um concurso de beleza que confina mulheres em um barco em Manaus.

Se consagrando vencedora do programa e ascendendo como "Rainha do Peladão", faturou o prêmio de R$ 30 mil. Anteriormente, sua mãe também já tinha vencido o concurso. Logo após, ela decidiu se tornar empresária criando o salão de beleza Belle Femme.

Morre Djidja Cardoso: familiares que pensam ser "Jesus e Maria"



Cleusimar e Ademar Cardoso são os principais acusados de administrar a seita "Pai, Mãe, Vida". Eles foram presos na última quinta-feira, 30. Segundo o inquérito instaurado a partir da investigação do caso, Ademar Cardoso, irmão de Djidja, era o líder da seita e acreditava ser Jesus, enquanto a mãe, Cleusimar, seria Maria. Djidja Cardoso, que morreu nesta terça-feira, 28, seria Maria Madalena.