Ex-membro do Boi Garantido, Djidja Cardoso morre aos 32 anos

Djidja Cardoso, empresária e ex-integrante do Boi Garantido, morreu nesta terça-feira, 28, aos 32 anos de idade. A informação foi confirmada por familiares de Djidja à imprensa amazonense.

A artista foi membro da Associação Folclórica Boi-Bumbá Garantido, de 2015 a 2020. Na competição anual do Festival Folclórico de Parintins, Djidja representava a sinhazinha da fazenda.

“As cores hoje já não brilham tanto, a sombrinha já não gira mais no ar, os sorrisos momentaneamente tornam-se em lágrimas, a galera vermelha e branca chora com sua repentina partida. Djidja, obrigado por defender por vários anos, o item 07 com tanto amor e dedicação. Nossa sinhazinha campeã, dona do nosso coração”, escreveu a Associação em publicação no Instagram.