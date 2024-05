Tirullipa é condenado a pagar R$ 25 mil por danos morais à drag queen

O humorista Tirullipa foi condenado pela Justiça nesta terça-feira, 21, a pagar R$ 25 mil de indenização por danos morais à drag queen Halessia. A ação foi aberta pela influenciadora após um ocorrido durante a “Farofa da Gkay”, em dezembro de 2022.

Durante a festa, aconteceu uma reprodução da “Banheira do Gugu” — na qual os participantes entram em uma banheira com água para pegar um sabonete — e, no momento em que Halessia participava, sua sunga foi puxada por Tirullipa e seu órgão genital foi exposto.

A ação já havia sido julgada e o humorista cearense condenado em primeira instância pelo juiz Rodrigo Ramos, da 1ª Vara Cível do Tribunal de Justiça de São Paulo, por ele não ter enviado defesa no processo dentro do prazo.