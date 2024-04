Lista da Forbes: quem são os mais ricos do mundo e suas fortunas em 2024

Com a liderança de Bernard Arnault, Forbes divulga a lista de pessoas mais ricas do mundo em 2024 Crédito: Reprodução/ Lluis Gene/AFP; Carina Johansen/NTB/AFP; Jim Watson/AFP; Eric Piermont/AFP

Popularmente conhecida como a lista que traz as pessoas mais ricas no mundo, a lista da Forbes 2024 aponta de Bernard Arnault, CEO e presidente da LVMH — a maior empresa de bens de luxo do mundo, com cerca de 70 marcas de moda e cosméticos — como o homem mais rico do mundo. A Forbes elaborou uma lista que contempla 2.781 bilionários ao redor do mundo. Dentre os nomes, 69 são brasileiros, tendo destaque a bilionária mais jovem do mundo. Segundo a Forbes, a catarinense Lívia Voigt, neta de um dos fundadores da fabricante de equipamentos elétricos Weg, ocupa o posto. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine CLIQUE AQUI para seguir o novo canal com as últimas Notícias do O POVO no WhatsApp

A lista, que foi atualizada nessa segunda-feira, 1º de abril, alimentou ainda mais a disputa entre os dois maiores CEOs de empresas de tecnologia: Jeff Bezos e Elon Musk, donos das 2ª e 3ª maiores fortunas. Lista Forbes: veja de quem são as maiores fortunas em 2024 1. Bernard Arnault e família Com uma fortuna estimada em US$ 226,6 bilhões, Bernard Arnault foi considerado o ‘homem mais rico do mundo’. Arnault é presidente da LVMH, um conglomerado de marcas de luxo. Entre as marcas do grupo, as mais famosas são Louis Vuitton, Christian Dior, Moet & Chandon e Sephora. Em janeiro de 2021, a LVMH adquiriu a joalheria Tiffany & Co. por US$ 15,8 bilhões, o que ajudou a aumentar a fortuna pertencente à família de Bernard.

Matuê e Jojo Todynho entram na lista da Forbes Brasil Under 30; CONFIRA 2. Jeff Bezos Criador da gigante do comércio eletrônico Amazon, Jeff Bezos superou seu maior rival e aparece na segunda colocação da lista da Forbes. A Forbes estima que Bezos valha cerca de US$ 194,1 bilhões. Bezos chegou a ser a pessoa mais rica do mundo, quando ultrapassou Bill Gates em julho de 2017. De 2018 até 2021, ele permaneceu como a maior fortuna do mundo. Desde que a Amazon abriu o capital como empresa em 1997, a Forbes calcula que ele vendeu mais de US$ 27 bilhões em ações. Por meio de suas Expedições Bezos, ele investe em uma série de empresas, incluindo o Airbnb e a empresa de software Workday. Ele também fundou a Blue Origin, empresa privada de foguetes. 3. Elon Musk Popularmente conhecido como o atual ‘dono do X’ — atual nomenclatura do Twitter —, Musk tem a principal fonte de sua fortuna na Tesla, empresa que completa 20 anos em 2024. Graças à empresa de carros elétricos, em setembro de 2021, Musk tornou-se a pessoa mais rica do mundo.

Eliseu, o bairro de luxo que prospera entre a miséria no Camboja; CONHEÇA Em novembro de 2021, sua fortuna atingiu impressionantes US$ 320 bilhões. Musk também foi a pessoa mais rica do mundo durante a maior parte de 2022 – até dezembro de 2022, quando uma queda no preço das ações da Tesla derrubou o valor da sua fortuna. Em 2023, ele chegou a retornar ao posto de mais rico do mundo, mas no ano subsequente foi superado por Bezos, que ocupa a segunda colocação, e Bernard Arnault, atual líder.