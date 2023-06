São Paulo entre as cidades mais caras para milionários; veja lista

A cidade de São Paulo está na seleta lista das dez cidades mais caras do mundo para super-ricos. O Relatório Global de Riqueza e Estilo de Vida, divulgado pela consultoria Julius Baer Group, destaca o que torna a capital paulista um lugar "caro" para milionários.

À frente de Paris, São Paulo aparece pela primeira no ranking, em 9º lugar. Para alcançar tal feito, os preços de serviços e produtos de luxo, como uísque, suítes de hotel e cirurgia nos olhos dispararam.

Entre 2022 e 2023, a cidade registrou aumento de 18,4% no preço médio da cesta de produto dos milionários.

O levantamento apura gastos com itens premium como vinhos e passagens aéreas executivas.

A única cidade brasileira no topo da listagem da Julius Baer em 2023, aparecia apenas na 21ª colocação em 2021. No ano passado, saltou para o 12º lugar.

Para dar noção do "crescimento" de São Paulo no ranking, além de Paris, a megalópole brasileira também superou a cidade de Miami, nos Estados Unidos, Zurique (Suiça), Sydney (Austrália) e Tóquio (Japão).

É a primeira vez que uma cidade sul-americana aparece no top-10 desse ranking. Nas Américas, apenas a cidade de Nova Iorque aparece na frente de SP.

As cidades mais caras para quem é milionário

Na edição de 2023 do ranking a liderança fica com cidades asiáticas.

Segundo o ranking da Julius Baer, a cidade mais caras para os milionários é Cingapura. Depois vem Cangai e Hong Kong.

Entenda a pesquisa dos custos para os "ricaços"

A pesquisa busca apurar o custo de vida com base em uma cesta de bens e serviços premium consumida pela população com patrimônio acima de US$ 1 milhão numa lista de 25 cidades globais mais importantes do mundo.

Para dar uma noção dos custos que os "ricaços" brasileiros arcam, São Paulo é uma das cidades mais caras para a maioria dos produtos importados, como bicicletas, bolsas femininas, ternos masculinos, relógios e aparelhos eletrônicos.

Por outro lado, os custos dos milionários brasileiros com carros caiu 40% neste ano, assim como com restaurantes de luxo (-28%) e sapatos femininos (-15%).

