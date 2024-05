Temporais no RS: moradores relatam tremores de terra em Caxias do Sul

Moradores relataram sentir tremores de terra na madrugada desta segunda-feira, 13, em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul (RS). O Corpo de Bombeiros informou ter recebido mais de cem ligações durante o plantão do batalhão. As ocorrências foram registradas nos bairros centrais da cidade gaúcha, como Pio X, Jardim América, Madureira e Universitário.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Defesa Civil orientou que a população permaneça em suas casas a não ser que seja percebido algum dano estrutural nas ruas ou dentro do próprio imóvel, como rachaduras. O Rio Grande do Sul tem registrado temporais há mais de dez dias, ocasionando inundações e deslizamentos de terra.