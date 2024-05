Chuvas no RS: "recuperação após desastre é complexa", diz especialista

O geólogo e planejador urbano americano Robert B. Olshansky já testemunhou muitas cenas de destruição ao longo de sua carreira : em 1995 viu as ruínas da cidade de Kobe, no Japão, devastada por um terremoto; participou dos esforços para o plano unificado de recuperação de Nova Orleans, nos Estados Unidos, após a passagem do furacão Katrina em 2005; e esteve presente nos dias seguintes aos terremotos de 2010 no Haiti, e ao tsunami que arrasou a Indonésia em 2004.

Na devastação do Katrina, já mais experiente em situações análogas, Olshansky atuou como observador e participante no difícil processo de criar um plano unificado de reconstrução para a cidade de Nova Orleans após o furacão que deixou mais de 1 milhão de desabrigados.

"A recuperação após um desastre é sempre complexa, demora muito e nunca é rápida o bastante para os moradores atingidos", diz o coautor do livro After great disasters: an in-depth analysis of how six countries managed community recovery (Após grandes desastres: uma análise profunda de como seis países geriram a recuperação de comunidades) ao lado da colega Laurie A. Johnson, planejadora urbana reconhecida, especializada em recuperação de desastres.

Dois anos após o Katrina, Nova Orleans ainda esperava pelos recursos para a sua reconstrução, que só foi concluída anos depois. "A recuperação após um grande desastre é sempre complexa, leva muito tempo e nunca ocorre rápido o suficiente para os residentes afetados", diz. "Mas o processo pode ser melhorado de várias maneiras".

Em entrevista à DW Brasil, o pesquisador compartilha lições e alertas que podem ser úteis para orientar o difícil e longo processo de reconstrução que o Rio Grande do Sul tem pela frente: até o momento, 441 cidades das 497 do Estado foram atingidas pelas chuvas, que afetaram 1,9 milhão de cidadãos e 300 mil imóveis, segundo a Defesa Civil e o IBGE.

"Sensação de que o tempo foi comprimido é um dos maiores obstáculos"

Quando ocorre um desastre como o que enfrenta o Rio Grande do Sul, a primeira reação do poder público é enviar socorro o mais rápido possível. Mas logo surge uma série de perguntas que exigem respostas rápidas: quanta verba se destinará à reconstrução? Todos os proprietários de terra poderão reconstruir suas casas? Haverá moradia suficiente para os locatários? Onde todos se alojarão, até que as casas definitivas sejam construídas? Quem coordenará a reconstrução?

Olshansky explica que um dos maiores obstáculos após um desastre é a sensação real de que o tempo foi comprimido: tudo foi destruído de uma vez, todos precisam ser resgatados ao mesmo tempo, inúmeras demandas surgem simultaneamente, e todas as demandas são realmente urgentes. "É isso o que torna tudo mais difícil de operar, tudo sai de sincronia e é muito confuso; há uma espécie de névoa de guerra quando isso acontece".

Obter grande volume de verbas é a chave da recuperação bem-sucedida, diz o pesquisador. A prioridade do poder público, nesse caso, é se mover para garantir recursos.