Número de mortos no RS sobe para 143

Inmet emite novos alertas de chuva e vento intenso para o estado neste domingo. Guaíba volta a registrar alta.O número de mortos nas enchentes no Rio Grande do Sul subiu para 143 neste domingo (12/05), segundo a Defesa Civil do estado. Na véspera, o número somava 136 mortos. Há ainda 806 pessoas feridas e 125 seguem desaparecidas após as inundações provocadas pelas chuvas torrenciais que atingiram o estado. O boletim divulgado ao meio-dia deste domingo informa ainda que 2,1 milhão de pessoas foram afetadas pelas consequências das chuvas em 446 dos 497 municípios gaúchos (quase 90% do total). A Defesa Civil relatou que o número de desalojados pela crise permanece em 537 mil. Mais de 81 mil estão em abrigos Neste fim de semana, voltou a chover em Porto Alegre e outras partes do estado, como no Vale do Taquari, umas das regiões mais afetadas pelos temporais. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou alertas de chuvas intensas e risco alagamento para o estado. A previsão para a próxima semana é de frio, com possibilidade de geada. O nível do Guaíba, que transbordou e inundou a capital nos últimos dias, voltou a registrar alta na madrugada deste domingo, atingindo 4,64 metros, contra 4,59 metros registrados no sábado. As cotas de referência são de 2,5 metros para alerta e de 3 metros para inundação. jps (Agência Brasil, ots)