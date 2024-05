Quatro pessoas da mesma família são encontradas mortas abraçadas no RS

A família foi encontrada soterrada na residência em que moravam, após ela ser atingida por um deslizamento de cerca de 300 metros . O Corpo de Bombeiros de Santa Catarina tem auxiliado os trabalhos nas cidades do Rio Grande do Sul.

No total, cinco integrantes da família morreram . O Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, que realizou o resgate, informou que foram localizados abraçados a mãe, dois filhos, sendo um adolescente de 13 anos , e a esposa do filho mais velho. O pai foi encontrado sem vida, mas em outro cômodo.

Quatro pessoas de uma mesma família foram encontradas mortas e abraçadas umas às outras em Roca Sales, no interior do Rio Grande do Sul. A família foi vítima das fortes chuvas que atingem o estado .

Alerta continua na região

De acordo com projeções da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), o nível do Guaíba pode chegar a 5,5 metros e superar o pico anterior, que foi de 5,33 metros. A expectativa é que o novo pico aconteça entre segunda-feira, 13, e terça-feira, 14.

A medição deste domingo, 12, indica que o nível do lago, que havia chegado ao seu menor patamar desde o início das fortes chuvas, subiu para 4,65 metros após as chuvas registradas na madrugada.

Alertas foram emitidos pela Defesa Civil do estado e pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) que informam a possibilidade de novas inundações no Rio Grande do Sul devido às fortes chuvas.

O alerta é direcionado para as regiões nordeste e sudeste do Estado, além de Porto Alegre e cidades vizinhas. O Cemaden destaca que a situação é crítica e vai se agravar nas próximas horas. No sul do Estado o nível deve subir também, isso porque a Lagoa dos Patos recebe fluxo que escoa do Guaíba.

O Centro Naciobal ainda diz que o Guaíba receberá toda a água que se desloca pelas bacias dos rios Jacuí, Taquari-Antas, Caí, Sinos e Gravataí. Todos estão com nível acima da cota de transbordamento. O fato deve agravar a situação da capital Porto Alegre.

Vítimas da tragédia

Os dados mais recentes da Defesa Civil gaúcha informam que 143 pessoas perderam a vida. Feridos são 806 e desaparecidos 131.