Chuvas no RS causam transtornos e desabrigam cidadãos: veja fotos

Governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT) anunciou hoje o envio de 12 profissionais do Corpo de Bombeiros Militar do Estado (CBMCE) ao Rio Grande do Sul. Objetivo é auxiliar nas buscas e nos salvamentos de possíveis vítimas das recentes enchentes registradas na região gaúcha.

Registros do Rio Grande do Sul após série de chuvas e enchentes na região gaúcha Crédito: Anselmo Cunha/AFP

Registros do Rio Grande do Sul após série de chuvas e enchentes na região gaúcha Crédito: Anselmo Cunha/AFP

Registros do Rio Grande do Sul após série de chuvas e enchentes na região gaúcha Crédito: Anselmo Cunha/AFP

Registros do Rio Grande do Sul após série de chuvas e enchentes na região gaúcha Crédito: Anselmo Cunha/AFP

Registros do Rio Grande do Sul após série de chuvas e enchentes na região gaúcha Crédito: Anselmo Cunha/AFP

Registros do Rio Grande do Sul após série de chuvas e enchentes na região gaúcha Crédito: Anselmo Cunha/AFP

Registros do Rio Grande do Sul após série de chuvas e enchentes na região gaúcha Crédito: Anselmo Cunha/AFP

Registros do Rio Grande do Sul após série de chuvas e enchentes na região gaúcha Crédito: Anselmo Cunha/AFP

Registros do Rio Grande do Sul após série de chuvas e enchentes na região gaúcha Crédito: Anselmo Cunha/AFP

Registros do Rio Grande do Sul após série de chuvas e enchentes na região gaúcha Crédito: Anselmo Cunha/AFP

Registros do Rio Grande do Sul após série de chuvas e enchentes na região gaúcha Crédito: Anselmo Cunha/AFP

Registros do Rio Grande do Sul após série de chuvas e enchentes na região gaúcha Crédito: Anselmo Cunha/AFP

Registros do Rio Grande do Sul após série de chuvas e enchentes na região gaúcha Crédito: Anselmo Cunha/AFP

Registros do Rio Grande do Sul após série de chuvas e enchentes na região gaúcha Crédito: Anselmo Cunha/AFP

Registros do Rio Grande do Sul após série de chuvas e enchentes na região gaúcha Crédito: Anselmo Cunha/AFP

Registros do Rio Grande do Sul após série de chuvas e enchentes na região gaúcha Crédito: Anselmo Cunha/AFP

Registros do Rio Grande do Sul após série de chuvas e enchentes na região gaúcha Crédito: Anselmo Cunha/AFP

Registros do Rio Grande do Sul após série de chuvas e enchentes na região gaúcha Crédito: Anselmo Cunha/AFP

Registros do Rio Grande do Sul após série de chuvas e enchentes na região gaúcha Crédito: Anselmo Cunha/AFP

Registros do Rio Grande do Sul após série de chuvas e enchentes na região gaúcha Crédito: Anselmo Cunha/AFP

Entre os profissionais estão mergulhadores, guarda-vidas e especialistas em salvamento em escombros, segundo escreveu Elmano no X (antigo Twitter). Dois cães, duas embarcações, três viaturas e equipamentos de salvamento também serão enviados junto da delegação de bombeiros.

Chuvas no RS: MEC "integra esforços"

Titular da pasta, Camilo Santana (PT) afirmou hoje que o Ministério da Educação "integra os esforços" do Governo Federal no enfrentamento das históricas chuvas que atingem o Rio Grande do Sul. Instalações federais são usadas para distribuir mantimentos e auxílio.



"Conversei com o governador Eduardo Leite e coloquei as equipes do ministério à disposição", escreveu o cearense no X (antigo Twitter). Segundo ele, serão mapeados estragos em instituições de ensino "para apoiar com todos os recursos e ações que estiverem ao nosso alcance".

Chuvas no RS: mais notícias