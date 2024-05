Bebê é resgatado de helicóptero pelo telhado durante enchente no RS, veja vídeo

Um bebê de dois anos foi resgatado do telhado por militares do Exército Brasileiro de helicóptero durante enchente na cidade de Bom Retiro do Sul, no Rio Grande do Sul (RS), nessa sexta-feira, 3. Além da criança, mais quatro pessoas foram resgatadas.

O resgate foi feito pelo segundo sargento Andrwis Victor Nunes. As imagens foram registradas pela câmera corporal do terceiro sargento Lucas Ferreira Leite. Ambos fazem parte de um grupo de militares que saiu de São Paulo para ajudar nos resgates no Rio Grande do Sul.

Nas imagens, publicadas na rede social do Comando Militar do Sudeste, é possível ver o momento em que, do telhado, o bebê passa para o colo do sargento Andriws, que estava na entrada do helicóptero. Em seguida, a criança passa para o colo do coronel Leandro Assumpção, copiloto da aeronave.