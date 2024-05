Ao menos 2 mortos em explosão de posto de gasolina em Porto Alegre em meio a enchentes

O incidente ocorreu quando veículos que trabalhavam para resgatar vítimas do desastre climático reabasteciam no posto de gasolina inundado

Uma forte explosão em um posto de gasolina deixou pelo menos dois mortos neste sábado (4) na cidade de Porto Alegre, atingida por inundações sem precedentes, confirmou um jornalista da AFP presente no momento da explosão.

O incidente ocorreu quando veículos que trabalhavam para resgatar vítimas do desastre climático reabasteciam no posto de gasolina inundado, segundo o repórter da AFP. As fortes chuvas já deixaram dezenas de mortos e desaparecidos no sul.