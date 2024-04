Homem que cortou corda de limpador de fachada de prédios morre após passar mal na prisão

De acordo com a Polícia Penal do Paraná, Raul Ferreira Pelegrin, 41, foi encaminhado para o Hospital Angelina Caron na quinta-feira, 4, por conta dos problemas de saúde. Um dia depois, ele morreu na unidade.

O homem foi preso em flagrante após cortar uma corda que sustentava um trabalhador que limpava os vidros de um prédio. Conforme o Ministério Público do Paraná, a vítima só não despencou por conta de um dispositivo de segurança. A situação aconteceu no dia 14 de março, mas só foi divulgada no dia 24, pelo MP.

A defesa de Pelegrin, ao g1 Paraná, que ele enfrentava problemas de dependência química . Após a situação do prédio, os advogados pediram liberdade provisória para que ele fosse internado em uma clínica particular, mas o pedido foi negado pela Justiça.

Homem corta corda de trabalhador em sacada: relembre o caso

Após o corte da corda, a polícia foi acionada e encontrou uma faca, que teria sido usada no crime, e um pedaço da corda do trabalhador na sacada do apartamento do suspeito. Pelegrin viva na cobertura do prédio. Ele foi reconhecido pela vítima.

O homem optou por ficar calado na maior parte do interrogatório e afirmou que não sabia o motivo de ter sido conduzido à delegacia. O MP considerou duas qualificadoras na denúncia de homicídio tentado: o recurso que dificultou a defesa da vítima e o uso de meio insidioso (crime feito sem que a vítima notasse).

Conforme o Boletim de Ocorrência (B.O.), Pelegrin ameaçou os funcionários da limpeza, afirmando que iria cortar todas as cordas caso eles não “sumissem”. Ele ainda teria dado um prazo de 10 minutos para que os trabalhadores se retirassem do local.