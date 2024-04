Homem corta corda de limpador de fachada em prédio e é preso em Curitiba

O morador do 27 ° andar da cobertura do prédio foi denunciado pelo Ministério Público do Paraná (Imagem de apoio Ilustrativo) Crédito: Pexels/ Andrey Kirsanov

Um homem de 41 anos está sendo denunciado por homicídio tentado após cortar a corda que sustentava um trabalhador no momento em que limpava a fachada do sexto andar de um prédio em área nobre de Curitiba. O denunciado é morador da cobertura do condomínio e foi preso em flagrante no bairro Água Verde. Conforme o Ministério Público do Paraná (MPPR), responsável pela denúncia, o caso ocorreu em 14 de março. A situação foi divulgada pelo órgão público nessa segunda-feira, 25. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O morador foi identificado como Raul Ferreira Pelegrin, segundo o g1 Paraná. Ele segue preso preventivamente na Cadeia Pública de Curitiba. O motivo do crime ainda é desconhecido.