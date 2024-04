Acusado de assassinar autista é condenado a 14 anos de prisão no Ceará

Peric Evandro da Silva foi condenado na última quinta-feira, 4, pelo assassinato de Bergson Mariano da Silva, de 26 anos, que era autista. O acusado foi condenado a 14 anos de prisão em regime fechado por homicídio duplamente qualificado. A pena foi aplicada pelo Conselho de Sentença da 4ª Vara do Júri da Comarca de Fortaleza, oito meses depois do crime que aconteceu no bairro Passaré.



Conforme o processo, a vítima teria ficado agitada e presenciado Peric discutindo com uma criança no dia 3 de agosto do ano passado. Bergson teria ameaçado chamar a Polícia, e também jogado uma pedra contra Peric, e saído do local. Ao retornar, a vítima já encontrou o acusado com arma de fogo em punho e irritado. Em sequência, Bergson foi alvejado.