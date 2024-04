Homens são flagrados arrombando a Central de Licitações da Prefeitura de Fortaleza

Homens arrombam a Central de Licitações da Prefeitura de Fortaleza e são flagrados pela Guarda Municipal. De acordo com o prefeito José Sarto (PDT), que divulgou o caso nas redes sociais, os homens foram flagrados por câmeras da Central de Operações Integradas da Beira-Mar (COI-BM). O órgão fica localizado da avenida Heraclito Graça, no Centro de Fortaleza.

Após o flagrante, equipes da Guarda Municipal realizaram a prisão dos suspeitos. O prefeito José Sarto parabenizou as forças de segurança do município após a ação. “Parabenizo os homens e as mulheres que compõem a Guarda Municipal, pela agilidade, profissionalismo, responsabilidade e dedicação para garantir a segurança dos fortalezenses e do patrimônio da nossa cidade” afirmou o prefeito nas redes sociais.