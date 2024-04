Festa em Santa Catarina tem maior ovo de páscoa do mundo

A homenagem é alusiva aos 200 anos da imigração alemã no Brasil. Crédito: Reprodução/Instagram @alexmirandafotografia

A cidade de Pomerode, na região do Vale do Itajaí (SC), transforma-se todos os anos na terra da Páscoa, ao manter viva a tradição alemã por meio da Osterfest. O evento é considerado pela prefeitura do município o maior do gênero no Brasil. Milhares de turistas do País vão ao local todos os anos para participar do evento que, entre as atrações, está o maior ovo de páscoa decorado do mundo, com 16 metros de altura. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Em 2024, o ovo foi pintado em uma representação de uma casa enxaimel, homenagem de técnica de construção comum na Alemanha. A homenagem é alusiva aos 200 anos de imigração alemã no Brasil.