Exílio: o que é e quem fugiu do Brasil durante a ditadura

No dia 1º de abril, completam-se 60 anos do golpe militar que resultou em 21 anos de ditadura no Brasil. O resultado da implementação na época levou diversos artistas a se refugiarem em outros países, com medo de retaliação por parte dos que estavam no comando do país naquele período.

Gilberto Gil, Caetano Veloso e Oscar Niemeyer foram alguns dos famosos que tiveram que se exilar. Grande parte desses nomes influentes teve que seguir para a Europa, mas alguns optaram por países vizinhos para continuar sua atuação em conjunto com aliados que permaneceram no Brasil.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

CLIQUE AQUI para seguir o novo canal com as últimas Notícias do O POVO no WhatsApp