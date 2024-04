MTST rebate crítica após postagem nas redes sociais

Postagem trazia montagem com Jesus crucificado e a expressão "bandido bom é bandido morto", defendida por Bolsonaro

Uma montagem trazendo a imagem de Jesus Cristo crucificado com a inscrição “bandido bom é bandido morto”, atribuída a três soldados romanos e publicada pelo Movimento dos Trabalhadores sem Teto (MTST), tem repercutido nas redes sociais. O Movimento usou as redes sociais para afirmar que houve falta de interpretação da montagem divulgada na sexta-feira, 29, data do feriado cristão que relembra a crucificação de Jesus.

“A falta de interpretação da imagem e da mensagem é de se impressionar. Para ajudar, indicamos a leitura de Lucas, capítulo 23”, disse o MTST em nota. A resposta ainda colocou os versículos 13 a 25 nas publicações seguintes, ressaltando o momento que Pôncio Pilatos condenou Jesus Cristo à morte.