Jovem que salvou mulher e bebês de enxurrada no RJ arrecada mais de R$ 112 mil em vaquinha

Ônibus fez trajeto alternativo e encontrou a família presa no carro Crédito: Redes Sociais/Reprodução

"Herói da Baixada", assim ficou conhecido Marcos Vinícius de Souza Vasconcelos, de 20 anos. O "título" ganhou repercussão nacional após o auxiliar de logística salvar uma mulher e suas duas filhas gêmeas, de 1 ano, de morrem afogadas em uma enxurrada no Rio de Janeiro. Dias depois do feito heroico, uma corrente de solidariedade já arrecadou mais de R$ 112 mil para ajudá-lo a reconstruir sua casa, atingida pela enchente. Homem que salvou mulher e bebês de enchente arrecada mais de R$ 100 mil em vaquinha solidária Depois de ficar conhecido em todo o Brasil, Marcos Vinícius decidiu abrir uma vaquinha online para pedir ajuda para remobiliar a casa onde mora com o pai e a tia após os prejuízos causados pela enxurrada. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O pedido se estende ainda para um vizinho de Marcos, que assim como ele e outras centenas de famílias da Baixada Fluminense, perderam móveis, eletrodomésticos e bens durante as fortes chuvas da última semana.

"Olá, eu sou Vinícius, "herói da cabeça de abacaxi", minha tia e meu pai perderam móveis, meu pai perdeu uma geladeira recém comprada, nem pagamos todas as parcelas, precisamos de ajuda, qualquer valor irá ajudar muito. Deus abençoe todos vocês", disse Marcos na descrição da vaquinha online. A proposta de arrecadação solidária foi lançada ainda na noite da quarta-feira, 21, após o vídeo do resgate alcançar milhões de brasileiros. De início, Marcos Vinícius estipulou a meta de R$ 6 mil para a vaquinha. A corrente de solidariedade que se formou para ajudar o jovem, porém, foi impressionante e a meta, rapidamente alcançada. Em menos de 48 horas, mais de 2.700 pessoas ajudaram o jovem com doações diretas. Até as 17h42min desta segunda-feira, 26 de fevereiro, cinco dias depois do ocorrido, o valor arrecadado era de pouco mais de R$ 112 mil, com ajuda de 3299 pessoas. Relembre o caso do resgate de uma mulher e duas bebês gêmeas de carro arrastado por enchente no Rio de Janeiro O jovem viralizou no Brasil após salvar uma mulher e duas crianças de serem arrastadas pelas fortes águas de uma enchente. O caso aconteceu na quarta-feira, 21, no Rio de Janeiro. Berlandia Mendes e suas duas filhas, Brenda e Beatriz, ficaram presas no próprio carro quando as fortes chuvas no município causaram uma enxurrada que arrastou o veículo.

Play

O homem estava em um ônibus na Rua Ministro Lafaiete de Andrade, na Baixada, quando foi alertado por moradores aos gritos que relatavam o drama de uma família presa dentro do veículo sendo arrastado pela correnteza.