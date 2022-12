Motoboys salvam crianças arrastadas por enxurrada após temporal em SP

As fortes chuvas que atingem o Estado de São Paulo nos últimos dias têm causado uma série de transtornos, como enchentes e quedas de árvores. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que dois motoboys salvam duas crianças que foram arrastadas por uma enxurrada durante a chuva de terça-feira, 29, em Embu das Artes.

Veja o vídeo:

É possível ver, nas imagens, que dois motoboys impedem que os garotos continuem sendo levados pela. As crianças escaparam ilesas.

Chuvas pelo país

No Paraná, um deslizamento de terra na BR-376 matou duas pessoas e deixou ao menos 30 desaparecidos, de acordo com o Corpo de Bombeiros. O desastre aconteceu por conta de um grande acumulado de chuvas na região, um alto volume de terra, vegetação e detritos deslizaram sobre as pistas na altura do km 669 na noite desta segunda-feira, 28.