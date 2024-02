Ilha de Marajó: canção gospel denuncia abusos; veja o que é verdade

Conheça a música viral que denunciou abusos na Ilha de Marajó Crédito: Reprodução/YouTube@aymee

A exploração sexual infantil na Ilha de Marajó voltou à tona após interpretação da cantora Aymêe da música “Evangelho dos Fariseus”. A produção autoral foi apresentada na semifinal do programa Dom Reality na quinta-feira, 15. Enquanto famosos compartilharam a canção em tom de alerta, o Observatório do Marajó e o Governo federal fizeram ressalvas à estimagtização da ilha e de seus moradores. Entenda a movimentação que acontece nas redes sociais e fora delas. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Ilha de Marajó: canção gospel em reality Seguindo o modelo de reality shows como o The Voice Brasil, a competição inclui artistas do gênero gospel na disputa por um contrato com a Universal Music. Entre eles, a paraense Aymêe decidiu compartilhar um alerta sobre o arquipélago de Marajó, região em seu estado natal.

“Enquanto isso, no Marajó/ O João desapareceu/ Esperando os ceifeiros da grande seara/ A Amazônia queima/ Uma criança morre/ Os animais se vão”, canta a artista em referência direta aos casos de exploração infantil, além de problemas ambientais. “Marajó é uma ilha há alguns minutos de Belém, minha terra. E as crianças, lá tem muito tráfico de órgãos. Tem pedofilia em nível ‘hard’ (pesado)”, desabafou Aymêe ao final de sua apresentação. Confira apresentação completa no YouTube Ilha de Marajó: exploração infantil em arquipélago Considerada a maior ilha fluviomarítima do mundo, o arquipélago do Marajó possui uma cidade com o menor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) municipal do Brasil: Melgaço. Em uma escala de 0 a 1, a pontuação do município alcança apenas 0,418. A cidade brasileira com a melhor posição, São Caetano do Sul (SP), apresenta 0,862, o dobro de Melgaço. A lista atual foi desenvolvida pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud) em 2013.

Em 2023, o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC) instituiu o Programa Cidadania Marajó, com o objetivo de “garantir os direitos fundamentais e combater a exploração e abuso sexual de crianças e adolescentes”. A ação substituiu o programa anterior, Abrace o Marajó. O relatório de atividades do Cidadania Marajó, que acompanha viagem de integrantes do MDHC em maio de 2023, comunicou que “quase a totalidade de municípios da região registraram situações de abuso sexual contra crianças e adolescentes nos registros de ingresso no Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI)”. Em relação à gravidez precoce, destaca-se um “dado significativo”: 28,3% de todas as crianças nascidas vivas no Marajó entre 2018 e 2021 eram filhas de mães que tinham até 19 anos na data do parto. No Brasil esse percentual fica em 14,5%, enquanto no estado do Pará é de 22,5%.

Ilha de Marajó: vivências não podem ser reduzidas à exploração sexual Sobre a popularização de conteúdos falsos relacionados aos casos de abuso, o MDHC enfatizou "o compromisso em não associar imagens de vulnerabilidade socioeconômica ou do próprio modo de vida das populações do Marajó, em especial crianças e adolescentes, ao contexto de exploração sexual". "A realidade de exploração sexual na região sabe-se preocupante e histórica, mas não autoriza sua utilização de forma irresponsável e descontextualizada. Isso apenas serve ao estigma das populações e ao agravamento de riscos sociais", descreve texto do ministério, publicado na quinta-feira, 22. "As vivências das populações tradicionais do Marajó não podem ser reduzidas à exploração sexual, já que é uma população diversa, potente em termos socioambientais e que necessita sobretudo de políticas públicas estruturantes e eficientes, com a inversão da lógica assistencialista e alienante de sua realidade e modos de vida", completa o conteúdo.