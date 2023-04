Aqueles que já precisaram mudar de endereço sabem por experiência própria o quanto isso pode ser trabalhoso. Mas, você já imaginou simplesmente levar a casa em que você mora para o novo endereço? Impossível? A história de Clebson Braz dos Santos, de 34 anos, prova o contrário. De mudança com a família, o paraense teve a casa “rebocada” em uma jangada. A ação, que demorou pouco mais de 40 horas, teve fim na quinta-feira, 27, e começou a viralizar nas redes sociais neste fim de semana.

Clebson, que é morador da ilha do Marajó, estava de mudança com a família e teve a intenção de levar tudo o que era dele da antiga moradia, incluindo a casa que ele mesmo construiu, para o novo local em que faria sua residência. A construção se tratava de uma típica palafita, habitação sustentada por estacas às margens de um rio ou qual outra área alagadiça.

Em um primeiro momento, o trabalho foi retirar a casa da estrutura de madeira que a prendia no solo nas margens do rio e então transportá-la, já amarrada na jangada, para o rio. Depois da primeira etapa ser concluída, a estrutura da casa flutuante foi amarrada em um barco e puxada por um trajeto longo pelos rios amazônicos Icatu e Turê, na ilha do Marajó.

A história viralizou nas redes sociais com fotos e vídeo do transporte da casa. Nas imagens, é possível ver a casa de madeira sendo rebocada pelo rio por meio de uma corda de fibra. O caso aconteceu no município de Gurupá, no Marajó.

Veja vídeo de família rebocando a própria casa em uma jangada no Pará

“Montei uma balsa de buriti, com 25 miritizeiros, de 12 metros de cada um. Para ajudar a levantar a balsa, coloquei 32 tambores, desses grandes, debaixo da estrutura”, disse o morador em entrevista ao G1.

A casa chegou intacta ao destino final e impressionou a muitos barqueiros que a viram pelo caminho pela criatividade. Segundo Clebson, o próximo passo é fixar a estrutura da casa em terra firme novamente.



Uma jangada improvisada ajudou a família de Clebson a se mudar e levar a própria casa na mudança; veja vídeo: (Foto: Reprodução/Twitter)



