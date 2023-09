Lula revoga projeto "Abrace Marajó", criado por Damares no governo Bolsonaro

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 26-05-2023: Senadora Damares Alves no maio laranja contra violencia sexual contra crianças na Câmara Municipal. (Foto: Samuel Setubal) Crédito: Samuel Setubal

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) revogou o projeto "Abrace Marajó", criado pela ex-ministra dos Direitos Humanos e Cidadania, Damares Alves, durante o governo Bolsonaro. A iniciativa começou em 2020 e tinha como objetivo combater a exploração sexual de menores no arquipélago de Marajó (PA). No entanto, de acordo com o governo federal, o programa foi alvo de denúncias. Mais informações ao vivo:

"A Comissão recebe denúncias sobre o programa desde o ano passado. Um forte indício de irregularidades apareceu após avaliação do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania (MDHC), que identificou expressiva emissão de Termos de Autorização de Uso Sustentável (TAUS)", informou o governo. Conforme a gestão petista, a política foi utilizada para a exploração de riquezas naturais e para suprir os interesses estrangeiros, sem beneficiar ou contar com a participação da população local. O programa gerou controvérsias à época em que foi lançado. Durante um culto em Goiânia (GO), a senadora Damares informou que as crianças eram traficadas e tinham os dentes “arrancados para elas não morderem na hora do sexo oral”. A declaração causou espanto ao público e, por este motivo, as autoridades cobraram explicações. A então ministra apresentou documentos ao Estadão, no entanto, eles não comprovam a veracidade das denúncias. Para enfrentar a exploração e o abuso sexual contra crianças e adolescentes o arquipélago de Marajó, no Pará, o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania do governo Lula lançou, no dia 18 de maio, o programa Cidadania Marajó. Conforme a portaria 292, que instituiu o Programa Cidadania Marajó, a iniciativa atuará no “enfrentamento ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes e promoção de direitos humanos e acesso a políticas públicas no Arquipélago".

Dentre as ações adotadas para a combater o abuso sexual e viabilizar direitos básicos na região estão: - Integração com diferentes entes do poder público e apoio do setor privado; - Priorização da participação social e o diálogo com representantes da sociedade civil, comunidades locais e o poder público do território;