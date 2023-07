Abuso sexual infantil: veja como reconhecer os sinais e como agir

De acordo com Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, nos quatro primeiros meses de 2023, o Disque 100 registrou 17,5 mil violências sexuais físicas – abuso, estupro e exploração sexual – e psíquicas contra crianças ou adolescentes.

O abuso sexual ocorre quando uma criança é utilizada para a satisfação sexual de um adulto ou adolescente mais velho, podendo incluir atos como toques inapropriados, exposição indecente, pornografia infantil ou estupro. A exploração sexual, por sua vez, ocorre quando uma criança é forçada a participar de atividades sexuais em troca de dinheiro, favores ou outras formas de benefício.

Inimigo íntimo

As crianças em idade escolar são as vítimas mais recorrentes. Além disso, conforme explica Daniela Pedroso, psicóloga do Núcleo de Violência Sexual e Aborto Previsto em Lei do Centro de Referência da Saúde da Mulher Hospital Pérola Byington, diferentemente do abuso à mulher adulta, o infantil é premeditado, ocorre na casa da vítima ou do agressor, na ausência da mãe durante o dia e com certa frequência. “O agressor que abusa geralmente é conhecido, membro de confiança da família. Costumamos investigar primeiramente os pais e padrastos”, afirma.

Sinais de abuso sexual

Os sinais de abuso sexual infantil podem variar e nem sempre são facilmente identificados. Alguns indicadores podem incluir mudanças repentinas de comportamento, pesadelos recorrentes, medo excessivo de pessoas ou lugares específicos, isolamento social, comportamento sexualmente explícito para a idade, comportamento agressivo ou regressivo, lesões físicas inexplicáveis, problemas de sono ou alimentação, entre outros.

Como abordar o assunto com crianças

Conversar com crianças sobre o abuso sexual infantil é uma etapa crucial para sua proteção e bem-estar. Embora seja um assunto delicado, abordá-lo de forma sensível e adequada pode ajudá-las a entenderem o que é o abuso sexual, reconhecer sinais de alerta e, o mais importante, buscar ajuda caso se deparem com essa situação.

Em casos de suspeita, Daniela Pedroso recomenda cuidado na abordagem direta do assunto. “Não atormente a criança com várias perguntas, pois isso a deixará ainda mais confusa e angustiada. Pense também que a vítima ainda não tem maturidade para entender que o que ocorre com ela é um crime, que é errado”, salienta a psicóloga.

Manter um diálogo claro com a criança e demonstrar que ela pode contar com você é um ótimo caminho para esclarecer o problema. “Quando a vítima confia, desabafa mais facilmente. Mostre que o corpo dela é só dela e que ninguém tem o direito de tocar”, instrui Daniela Pedroso.