Jovem que viralizou ao filmar "crush" na missa recebe bênção do padre após "conquistar" pretendente

O "rapaz misterioso" do vídeo, Marcelo Guarnieri, entrou em contato com a enfermeira de 26 anos e ambos começaram a conversar após ele descobrir sobre o viral. Com a repercussão nacional da história, o padre que ministrava a missa no dia do vídeo abençoou os jovens e a união.

A enfermeira Thalía Mara, que conseguiu fisgar a atenção do “crush” da missa após publicar um vídeo no TikTok mostrando o rapaz na igreja, está vivendo um novo capítulo nessa história, que ainda não é de amor, mas já foi abençoada pelo padre.

O vídeo viral do momento já conta com mais de 12 milhões de visualizações e 585 mil curtidas.

A música, que é sucesso no aplicativo de vídeos, é usada quando usuários encontram um possível pretendente, mas por algum motivo não devem encontrar a pessoa novamente. Com a ideia em mente, Thalía, despretensiosamente, publicou o vídeo no dia 27 de janeiro.

Alguns dias depois, porém, milhões de brasileiros já haviam visto o vídeo e inúmeros portais de notícias estavam publicando recortes da história.

Thalía contou ao O POVO que está empenhada em responder os pedidos de internautas por atualizações sobre o envolvimento dela com Marcelo. A jovem relata ainda diante do alcance do vídeo, o telefone, bem como as redes sociais, estão se tornando quase "um trabalho extra".