Cirurgiã plástica perde licença ao transmitir operações no TikTok

A cirurgiã plástica Katharine Roxanne Grawe, conhecida no TikTok como “Dra. Roxy”, teve a sua licença permanentemente revogada em Ohio, nos Estados Unidos, após transmitir seus procedimentos ao vivo na rede social.

O caso aconteceu em julho e seguiu a decisão do Conselho Médico do Estado de Ohio em multar a profissional no valor de U$ 4.500 (cerca de R$ 22.653). Na suspensão definitiva, os representantes consideraram o "não cumprimento dos padrões de atendimento", segundo comunicado do conselho.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Katharine possuía mais de 800 mil seguidores no TikTok e acumulou cerca de 14 milhões de curtidas ao fazer lives de suas cirurgias. De acordo com o The Washington Post, pelo menos três pacientes relataram complicações graves após os procedimentos.