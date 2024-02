Após filmar desconhecido em igreja, mulher conquista pretendente

O fiel em questão, Marcelo Guarnieri, aparece distraído, ao som da música "Never Forget You". O vídeo alcançou mais de 11,3 milhões de visualizações

Na gravação, o fiel em questão, Marcelo Guarnieri, aparece distraído, ao som da música “Never Forget You”. O vídeo, publicado no último dia 28, alcançou mais de 11,3 milhões de visualizações. Entre os espectadores, está o rapaz, que recebeu o vídeo de uma amiga.

Durante uma missa na cidade de Balneário Camboriú (SC), a jovem Thalía Mara decidiu filmar um rapaz que assistia à celebração. A gravação foi publicada no TikTok com a seguinte legenda : “Para o homem que eu vi na igreja e não sei se verei novamente, que Deus te ilumine e te proteja”.

Na quarta-feira seguinte, os dois saíram para jantar em um restaurante da cidade, com direito a buquê de flores e comida japonesa. Desde então, ambos têm feito questão de manter os seguidores informados sobre a relação.

Thalía e Marcelo: um amor entre a igreja e o TikTok

Até o pai de Guarnieri declarou torcida ao casal em vídeo publicado no perfil do filho, que já conta com mais de 56 mil seguidores. “Graças a Deus, eu acho que ele desencalha agora. Vamos torcer para que dê certo", brincou

Thalía também faz questão de responder os internautas sobre a relação. Na postagem mais recente, publicada na tarde desse sábado, ela informou que os dois têm um encontro marcado com a família dela neste domingo, 4.

“A gente se vê quase todos os dias. Quase sempre ele me manda uma mensagem dizendo 'cheguei', sem eu saber, e está lá embaixo [na porta do prédio de Thalía] me esperando. Estamos muito bem. Amanhã de manhã, vamos à missa juntos. Quem estiver por lá e quiser nos conhecer, será muito bem-vindo", afirmou.

