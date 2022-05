Gil do Vigor beija pretendente no Mais Você: "Quebrando um paradigma"

No quadro "Solteiros Online", o matinal mostrou o encontro de Gil com Raimundo, que contou com jantar à luz de velas e beijos

O quadro "Solteiros Online", do programa "Mais Você", mostrou na edição desta quinta-feira, 12, o encontro entre o economista e ex-BBB Gil do Vigor com Raimundo, pretendente escolhido por ele na quarta-feira, 11. O matinal comandado por Ana Maria Braga exibiu o momento em que os dois se viram pela primeira vez, que contou com beijos e jantar à luz de velas.

O formato de busca por namoro na TV já é um clássico, mas o "Mais Você" inovou ao fazer, em um matinal, uma versão LGBTQIA+. A apresentadora Ana Maria Braga comemorou o resultado e defendeu "toda forma de amor".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Quando a gente pensou nesse quadro, ele simplesmente surgiu porque nós gostamos do Gil. Eu acredito que toda forma de amor vale a pena. Bom saber que fomos citados como um matinal tradicional que mostrou um homossexual buscando um parceiro em um quadro de namoro, quebrando um paradigma na televisão brasileira", afirmou. "Até um ano atrás eu tinha dificuldade de aceitar quem eu era, e hoje eu estou feliz. Estamos de fato fazendo algo histórico", celebrou Gil.

Toda forma de amor vale a pena. #MaisVocê pic.twitter.com/lECdyIuqEH — TV Globo (@tvglobo) May 12, 2022

Entenda o quadro



Na quarta-feira, 11, Gil do Vigor foi apresentado a cinco pretendentes de diferentes partes do País em um "encontro às cegas" virtual, no qual os "crushes" participaram via chamada de vídeo apenas com o microfone ligado.

Após eliminar um dos candidatos, os quatro restantes tentaram convencer Gil a escolhê-los em 30 segundos. Foi quando o ex-BBB escolheu Raimundo, com quem teve um encontro virtual.

Sobre o assunto PA ingrato? Atleta nega presente de Maíra Cardi: "Tantas famílias precisam"

Power Couple gera prejuízo para a Record com poucos patrocinadores

Sabrina Sato dá dica para superar relacionamento: "Cachaça e outra sentada"

Já nesta quinta-feira, 12, foi exibido o encontro presencial entre os dois. Apesar dos beijos e do clima de romance, eles não engrenarão um relacionamento sério porque, de acordo com Gil, o pretendente é "muito tímido".

"A gente teve a oportunidade de se conhecer um pouquinho depois, mas ele continuou muito tímido, aí ficou só na amizade. Mas o beijo foi bom. Eu aproveitei, que não sou besta nem nada", afirmou o economista.

Tags