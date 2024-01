Após adiamento, resultado do Sisu é divulgado nesta quarta-feira, 31

Foto de apoio ilustrativo: página do SISU na internet Crédito: Juca Varella

A lista dos estudantes aprovados no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) foi divulgada nesta quarta-feira, 31, por volta das 18 horas. O resultado chegou a ser divulgado durante a última terça-feira, 30, data prevista inicialmente, mas foi removido do ar por problemas no sistema administrado pelo Ministério da Educação (MEC). Resultado está disponível no site. A instabilidade repercutiu entre estudantes de todo o País, que manifestaram preocupação nas redes sociais. Parte dos participantes sequer chegou a ver resultado, já que ele foi retirado da plataforma logo após o anúncio.

As falhas apresentadas pelo Sisu deste ano têm sido um problema constante para participantes como a estudante Júlia Bezerra, 18. A jovem vestibulanda chegou a ver a aprovação no curso medicina no site, mas aguardava com receio a confirmação, devido as experiências que teve nos últimos dias. "Os dias foram péssimos. Eu nunca me senti tão ansiosa. Todos os meus amigos que estão participando do Sisu se sentiram do mesmo jeito ou pior ainda [...] No começo eu não acreditei que tinha passado porque quando a gente vê, pensa que é algo muito longe. Só que depois eu fui ficando feliz, querendo comemorar mas estou reprimindo isso até agora. Não ter certeza, não bater o martelo, é muito frustrante", relata. Esse é um caso semelhante ao de Calil Cavalcante, 18, que foi aprovado no curso de Direito durante o resultado de ontem, mas nas primeiras horas de hoje, temia a mudança dos resultados divulgados. "Eu me sinto um pouco envergonhado porque quando eu abri e vi minha colocação eu fiquei bem feliz e tinha compartilhado nos grupos com meus amigos, meus pais e tudo mais. Depois que o resultado saiu do ar e depois que vi alguns comentários falando que poderia ter modificação nas colocações comecei a ficar mais apreensivo porque minha colocação foi boa e o colégio começou a fazer montagens comemorando minha aprovação. Se não for aquilo, como eu fico?", se questiona o estudante. Em nota divulgada na noite de ontem, o MEC confirmou os problemas técnicos no sistema e informou o adiamento da divulgação do resultado final para hoje, sem estabelecer um horário limite para a atualização do site.

“A Subsecretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação do Ministério da Educação (MEC), área responsável pela operacionalização do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), identificou problemas técnicos no sistema e reiniciou os protocolos de homologação, adiando a divulgação dos resultados definitivos do Sisu 2024 para esta quarta-feira, 31 de janeiro, em horário a ser informado”, diz o pronunciamento oficial da pasta. Sisu 2024 tem apresentado problemas técnicos Esta não é a primeira instabilidade pela qual passa a plataforma do Sisu 2024. Iniciado no dia 22 deste mês, o site do processo seletivo apresentou falhas durante o primeiro dia de atualização, na terça-feira, 23. Além deste, outro erro foi relatado após o final do prazo de inscrições, quando a nota de corte e a classificação parcial deixaram de ser exibidas para alguns dos participantes desta edição.