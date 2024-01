Resultados do Sisu 2024 serão divulgados nesta quarta-feira, 31

O Ministério da Educação (MEC) adiou para esta quarta-feira, 31, a divulgação dos resultados do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2024. Divulgação estava prevista para o começo da noite desta terça-feira, 30 e chegou a ser anunciada pelo MEC, mas a plataforma indicou instabilidade e veio o aviso de adiamento.

Já na manhã desta terça alguns estudantes relataram já conseguirem acessar os resultados, mas o sistema ficou fora do ar na sequência. O Ministério da Educação (MEC) teria retirado as informações do ar após estudantes reportarem problemas nos resultados, aponta a Rádio O POVO CBN. Em algumas das listas, a classificação mostrava alunos com notas menores acima de outros com notas maiores. Também foi reportado mais aprovados que vagas em alguns cursos.

A abertura das inscrições para o Sisu 2024 ocorreu no dia 22 de janeiro, com vagas em 127 instituições públicas que adotam este processo seletivo.