Fortaleza é a segunda cidade com mais casamentos homoafetivos do Brasil

Capital cearense totaliza 3.025 uniões de casais homoafetivos desde 2013 — quando o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) determinou que os cartórios procedessem com o casamento entre pessoas do mesmo sexo

Fortaleza é a segunda cidade do Brasil que mais formalizou casamentos homoafetivos durante os últimos dez anos. Segundo dados da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil), a Capital cearense totaliza 3.025 uniões desse tipo desde 2013 — quando o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) determinou que os cartórios procedessem com o casamento entre pessoas do mesmo sexo.

De acordo com o levantamento, depois da obrigatoriedade nacional o número de matrimônios entre casais homoafetivos cresceu a ponto de quadruplicar no País. Somente em 2013, ano em que a união foi reconhecida, ocorreram 3.700 celebrações desse porte. Já em 2022, foram contabilizados 12.987.

No geral, entre 2013 e abril deste ano foram realizadas 76.430 uniões civis entre pessoas do mesmo sexo no País (média de 7.600 por ano). Dessas, 56% foram entre casais femininos e 44% entre masculinos, o que mostra que as mulheres foram as que mais disseram "sim" no cartório ao longo desse período.

Já em relação as cidades brasileiras que registraram o maior índice de casórios desse porte durante a última década, São Paulo sai na frente com 15.035 uniões entre casais homoafetivos. Em seguida aparece Fortaleza, com 3.025 matrimônios homoafetivos (veja lista completa ao final da reportagem).

Casamentos Coletivos na Capital

Parte dos matrimônios que ocorreram entre pessoas do mesmo sexo em Fortaleza aconteceram por meio de um iniciativa da Prefeitura: os casamentos coletivos voltados para esse público. Evento, que já teve quatro edições realizadas, ocorre com o auxilio de cartórios parceiros.

Na última edição da ação, que ocorreu em julho de 2022, um total de 21 casais LGBTQIA+ contraíram matrimônio civil, em celebração coletiva realizada no Teatro Municipal São José. Casamento foi realizado gratuitamente e teve a mesma validade e regularidade de um casamento cis-heterossexual.



Cidades que mais realizaram casamentos homoafetivos entre 2013-2023: