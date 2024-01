Mulher não revela ser noiva e gera revolta de maquiadora no DF

Maquiadora se disse desrespeitada por não ter sido informada que a cliente era noiva Crédito: Reprodução/Instagram

“Eu entrei em contato com várias maquiadoras e nenhuma poderia fazer uma make social para uma noiva porque só tinha pacote de noiva com aquele tanto de mimos. Eu só queria uma make e ir embora”, afirma Bruna. No vídeo, ela também comenta uma das cobranças acima do valor convencional. “Teve uma que eu até perguntei quanto era a maquiagem social e ela falou ‘R$ 160’. Quando eu falei que queria marcar ela perguntou se eu era noiva e eu falei que sim, aí ela ‘a maquiagem para noiva é R$ 480, tá?’ Aí eu falei que queria só a make social mesmo, e ela respondeu ‘make social é para convidadas. Para noiva é esse valor’. Ou seja, a gente [noivas] não tinha escolha, né? Ou é esse pacote ou não fazia a maquiagem”, acrescenta. O caso ganhou ainda mais força quando Jey Abrantes, a maquiadora que atendeu Bruna, respondeu os comentários da noiva. Também em vídeo publicado nas redes sociais, Jey disse que Bruna não contou a história por completo e que a prejudicou. “‘Jey, ela tem a obrigação de expor que ela é noiva?’ Não. Mas minhas clientes já me conhecem pelo fato de que eu tenho um pacote de noivas que é incrível. Meu estúdio é lindíssimo para noivas. O que eu sempre deixo claro para as minhas noivinhas é que elas não são obrigadas a fechar o pacote de noivas, pelo contrário. Eu acho um absurdo a pessoa querer fechar uma maquiagem social, não ter condições de pagar o pacote de noiva e não conseguir se maquiar para o seu grande dia. Eu não obrigo as minhas noivinhas a fecharem o pacote”, comenta a maquiadora. Jey também conta que Bruna teria orientado a mãe e uma colega a dizerem que iriam para um batizado ao invés de um casamento e que durante a estadia delas no salão notou que todas estavam nervosas demais.

Noiva mostra mensagens após maquiagem O caso dividiu opiniões a favor e contra noiva e maquiadora. Após a repercussão, Bruna voltou a falar sobre o assunto, desta vez expondo mensagens que teriam sido enviadas por Jey após o casamento. Na conversa mostrada por Bruna, Jey teria afirmado se sentir burra e desrespeitada por uma pessoa que “pouco se importou e achou que não ia dar em nada”. A maquiadora ainda teria questionado que as noivas gastam valores altos com buffet e decoração, mas, segundo ela, não querem investir na beleza. Nos últimos vídeos publicados, Bruna diz concordar com a cobrança em maior valor, desde que as noivas possam escolher outra opção. Por fim, Bruna também respondeu comentários feitos sobre o valor gasto por ela e o esposo no casamento.