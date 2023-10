Noiva desce do carro para tirar mãe de blitz e não atrasar cerimônia

A caminho do casamento, a jornalista pediu para os policiais agilizarem a abordagem. Caso aconteceu no Acre e viralizou nas redes sociais

Para não atrasar a própria cerimônia de casamento, a jornalista e empresária Gabriela Queiroz saiu do carro vestida de noiva para pedir que os policiais agilizassem a abordagem e mãe dela pudesse seguir até o casamento. O caso aconteceu no Acre, na cidade de Senador Guiomard, no último sábado, 7.

A mãe de Gabriela estava com as alianças e tinha que chegar antes da filha na cerimônia.

O momento foi registrado pela tia da empresária e publicado nas redes sociais. No vídeo é possível ver a noiva andando em direção ao carro da mãe, passando por outros veículos que também foram parados. Os internautas ficaram admirados com a coragem da noiva e o momento teve mais de cinco mil visualizações.