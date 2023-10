PF inicia nesta semana a entrega do novo modelo de passaporte nacional

A Polícia Federal (PF) começa, a partir desta terça-feira, 3, a entrega do novo modelo do passaporte brasileiro, em parceria com a Casa da Moeda do Brasil. A taxa de emissão, no valor de R$ 257,25, não terá alteração. A validade seguirá sendo de 10 anos.

Os solicitantes que compareceram ao posto da PF a partir da última sexta-feira, 29, já receberão o novo modelo. A troca para o documento atualizado, no entanto, apenas será necessária depois que o documento vencer.

Já no exterior, a emissão do novo passaporte está programada para acontecer nos consulados e representações brasileiras somente a partir do 1º trimestre de 2024.