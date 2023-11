Primeiro documento de identificação civil emitido no Ceará completa 100 anos

O primeiro documento de identificação civil emitido no Ceará completou 100 anos de existência nessa terça-feira, 31. Hoje, o Registro Geral (RG) é fundamental. Ele é como se fosse o documento “mãe” dos brasileiros. É a partir dele que a pessoa pode retirar outros documentos e ter acesso a serviços básicos do dia a dia, como abrir contas bancárias, obter serviços governamentais etc.

O governador da época, Ildefonso Albano foi quem fez o registro do primeiro RG do Ceará.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Hoje [dia 31], é a data do centenário da identificação civil no nosso Estado. É a data da emissão da primeira carteira de identidade, que era utilizada na época”, cita Ricardo Filgueiras, coordenador de Identificação Humana e Perícias Biométricas (CIHPB) da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce).