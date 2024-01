Astro da NBA é mordido por cachorro, leva 21 pontos e ficará afastado das quadras

O ala-pivô estadunidense Aaron Gordon, do Denver Nuggets, foi mordido por um cachorro no dia do Natal e sofreu lacerações no rosto e na mão. Assim, o atleta levou 21 pontos e ficará afastado das quadras por tempo indeterminado. Gordon, que tem 28 anos, foi um dos destaques no primeiro título dos Nuggets na NBA, em junho de 2023.

>>> Clique para seguir o novo canal do Esportes O POVO no WhatsApp

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os Nuggets destacaram, em comunicado, que Gordon está em “boas condições” e que ele “seguirá afastado do time enquanto se recupera”. Conforme o time, novas atualizações serão fornecidas quando for necessário.