Cachorro furtado de creche no Papicu, em Fortaleza, é encontrado morto

Bryan foi levado para a creche em dezembro para que a família pudesse tirar férias. Quando voltaram foram surpreendidos com o seu desaparecimento Crédito: Arquivo Pessoal

Um buldogue francês foi encontrado morto após ser furtado de uma creche para animais domésticos no bairro Papicu, em Fortaleza. O animal havia sido deixado pela tutora em dezembro, período em que ela fez viagem com a família. Creches para animais domésticos são locais onde os tutores podem deixar os pets quando não querem deixá-los sozinhos por muito tempo. A tutora do animal, que prefere não se identificar, relata que tinha o costume de deixar o cachorro em casa quando saía por poucos dias, mas desta vez tinha deixado Bryan na creche porque ficaria mais tempo fora. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine “Deixei ele lá no dia do Natal, dia 24, e ficou acordado que eu ia buscá-lo dia 8 [de janeiro] de manhã, assim que eu chegasse. Todos os dias eles mandavam relatórios dando notícias sobre como ele estava, e, para mim, estava indo tudo bem. A gente chegou de viagem na madrugada de domingo para segunda, por volta das 5h30min, aí eu me deitei um pouquinho e disse: daqui uma hora ou uma hora e meia eu vou buscar o Bryan”, lembra.

Por volta das 8 da manhã, ela despertou e pegou o celular. Foi quando viu uma mensagem da proprietária do estabelecimento avisando que tinham entrado na creche e levado o cachorro. “A princípio eu achei que tinha sido uma brincadeira. Liguei para ela perguntando o que tinha acontecido, e ela disse que tinham levado meu cachorro. Questionei se tinha sido só ele, e ela disse que sim.” A tutora de Bryan então chamou o marido, e os dois foram ao local. “Liguei pro meu marido e pedi para ele voltar para casa porque, como estou grávida, eu não ia conseguir resolver nada sem ele. Quando a gente chegou lá, meu marido perguntou se tinha câmera de segurança. Ela mostrou algumas imagens pra gente e nelas a gente viu que uma pessoa entrou lá, demorou um tempo e depois saiu”, conta. De acordo com a mulher, a responsável pelo estabelecimento acionou a Polícia, mas não registrou Boletim de Ocorrência (B.O). “Nisso a gente foi fazer um B.O em uma delegacia na Cidade 2000. Abri meu Instagram, postei que ele tinha sumido para ficar mais fácil de compartilharem como me pediram”. A preocupação durou um dia inteiro até que ela viu em um site de vendas o anúncio da comercialização de um buldogue francês com as mesmas características de Bryan.

Ela então foi informada que encontraram o suspeito pelo furto no mesmo local que o amigo havia avistado o cachorro. Posteriormente, os agentes a informaram que tinham encontrado o cachorro sem vida. A tutora relata que a notícia foi recebida com muita tristeza pela família, porque ela e as filhas eram muito apegadas a Bryan. Em nota, a Polícia Militar do Ceará (PMCE) informou que recebeu a denúncia de um furto no bairro Cocó durante a madrugada de segunda-feira, 8.